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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Zabıta denetimlerinde şok eden görüntü...6 yıl önce üretilen ürüne 2019 etiketi yapıştırmışlar

Zabıta denetimlerinde şok eden görüntü...6 yıl önce üretilen ürüne 2019 etiketi yapıştırmışlar

Tarihi geçmiş 6 bin 423 gıda paketlerine el konuldu

Gizli Kamera Kamera Son Kullanma Tarihi Eğitim Öğretim Yılı Zabıta 

-Tarihi geçmiş ürünlerden detaylar
-Yanıltıcı yeni tarih etiketlerinden detaylar
-gizli kamera ile yapılan denetimler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da eğitim öğretim yılı öncesi sıkı denetim- Tarihi geçmiş 6 bin 423 gıda paketlerine el konuldu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okul çevrelerinde yer alan bakkal ve büfe tarzı işletmelere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplamda 6 bin 423 paket şekerleme, gofret, bisküvi ve çikolataya el konuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezindeki denetimlerinde bu kez çocukların rağbet ettiği ürünlere yönelik uygulama başlattı. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün 'İnsan sağlığını tehlikeye atacak tüm uygulamaların önüne geçilsin' talimatını verdiği zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul çevrelerindeki bakkal ve büfe tarzı işletmeleri denetleyerek, olası itirazlara karşı yaka kamerası kullanarak yaşananları an be an görüntüledi. 6 bin 423 paket ürün ele geçirildi Zabıta karakolunda denetim ile ilgili brifing aldıktan sonra uygulamaya çıkan ekipler, akşam saatlerine kadar şehrin birçok farklı noktasına ulaştı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplam 6 bin 423 paket bisküvi, çikolata, şekerleme, çiklet ve gofrete el konuldu. İlçe belediyeleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere kayda alınırken, satışı yapan iş yeri ve toptancılara da yasal çerçeve dahilinde cezalar kesildi. 6 yıl öncesi ürünler ikinci bir etiketle yeni imal edilmiş gibi gösterilmiş Denetimlerde bazı ürünlerin 6 yıl öncesi üretildiği ortaya çıktı. İnsan sağlığını ön planda tutan zabıtanın sıkı incelemesi sonucu birçok ürüne ikinci etiket yapıştırılarak ürünün yeni imal edilmiş gibi gösterildiği belirlendi. İkinci etiketi kaldırarak altındaki asıl ürün kodlamasına bakan zabıta, iş yerlerine ve toptancılara yasal işlemin yanı sıra sözlü uyarıda da bulunarak insan sağlığını tehdit edecek yaklaşımlardan vazgeçilmesini istedi.
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