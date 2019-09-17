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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

ZABITA ARACI

Yavru Kedi Cep Telefonu Zabıta 

-KOTORUN AÇILMIŞ HAL
-ZABITA AKİPLERİNNİ UĞRAŞMASI
-İTFAİYE ARACININ GELMESİ
-KEDİ SESİ DİNLETİLMESİ
-MOTORA SU SIKILMASI
-ARACIN KRİKO İLE KALTDIRILMASI
-KEDİNİN FIRLAYIP GÖZDEN KAYBOLMASI

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da zabıta aracının motoruna giren kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık bir saat boyunca araç motorunda aranan kedi, branda motor bölümünün altından fırlayıp ortadan kayboldu.Sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi otoparkındaki zabıta görev aracından kedi sesi geldiğini duyan görevliler, kendi çabalarıyla kediyi çıkartamayınca itfaiyeye haber verdi. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, önce motordaki kedinin yerini tespit etmeye çalıştı. Uzun süre uğraşan ekipler, sesi gelen ancak görünmeyen yavru kedinin cep telefonu mikrofonundan verdikleri kedi sesine tepki vermesini bekledi. Yavru kedi buna rağmen ortaya çıkmayınca motorun bazı bölümlerine su sıkıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalarda kedinin yerini tespit eden görevliler, kriko ile aracın ön tarafını kaldırmaya başladıkları sırada yavru kedi bir anda motorun altından fırlayıp gözden kayboldu.
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