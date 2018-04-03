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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
YYÜ'den 'Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı' pulu - VAN

YYÜ'den 'Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı' pulu - VAN

YYÜ'den " Van 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı" pulu - VAN

: - YYÜ'den " Van 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı" pulu - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve PTT Başmüdürü Hasan Sarı'nın pulları tanıtması - Rektör Battal'ın konuşmasıYYÜ'den " Van 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı" puluVAN (AA) - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından tasarlanan " Van 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı" konulu sürekli posta pulu satışa sunuldu.Posta pulları, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından onaylandı.Satışa sunulan posta pullarını basın mensuplarına tanıtan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla kentte farklı etkinlikler düzenlediklerini, kalıcı bazı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda PTT Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek Van 'a özgü posta pulunun basılmasını talep ettiklerini ifade eden Battal, "Bu pullar Van 'ımız için çok önemli. 100. yılında tarihe bir not düştük. Üniversitelerimizdeki grafikerlerle bu çalışmayı tamamladık. Pulumuzda Van Gölü ve Türk bayrağımız yer alıyor. Bu pulumuz artık PTT'nin koleksiyonunda da yer almaya başladı.
" dedi.
PTT Başmüdürü Hasan Sarı da YYÜ ile ortak yürüttükleri çalışma sonunda kalıcı bir eser ortaya çıkardıklarını belirterek çalışmada katkısı olanlara teşekkür etti.Konuşmalarından sonra Rektör Battal ve Sarı, içinde teşekkür belgelerinin olduğu zarfları yeni pulları kullanarak PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulat'a gönderdi.

Düşman İşgali Basın Mensupları 

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