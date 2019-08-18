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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yüzyıllardır yaşatılan gelenek, yüzlercesi dereden geçirildi İzle

Yüzyıllardır yaşatılan gelenek, yüzlercesi dereden geçirildi İzle

Koyunların derede yıkanması

Hastalık Ölümsüz Oyunculuk Cep Telefonu Hayvan 

-Ziraat odası baskanı röp
-detaylar

( SİVAS )- Sivas’ın Çallı Köyü’nde yüz yıllardır süregelen koyun yıkama geleneği bu yıl da gerçekleştirildi SİVAS

- Sivas’ın merkeze bağlı Çallı Köyü’nde geleneksel koyun yıkama etkinliği gerçekleştirildi.
Asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında koyunlar parazitlere ve hastalıklara karşı çobanlar tarafından atalarından kalma yöntemlerle yıkandı. Etkinlik çerçevesinde koyun sürülerinin sudan geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, geçiş anını cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Etkinliğe katılan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaz aylarında yaylalarda olan hayvanları dereden geçiren çobanların bu yöntemle koyunları asalak olan hastalıklardan korumaya çalıştığını ifade etti.
Yüzyıllardır sürdürülen geleneğin devam ettirilmesinde emeği geçen köy halkına teşekkür eden Çetindağ, “Geçmişte koyun yıkama işleminin nasıl yapıldığını burada görmüş olduk. Hem eski adet ve töremizi yerine getirdik hem de koyunculuğun ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmış olduk. Katılımın ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. Bu ülkenin kalkınmasında koyunculuk çok önemli. Biz koyunculuğa önem verdiğimiz sürece bu ülkede 82 milyonu değil 250 milyonu besleyebilecek kapasitemiz var. Arazilerimiz ve meralarımız var. Çünkü koyunculukta neredeyse 12 ay boyunca araziden faydalanılabiliyor. İnşallah bu etkinliğimiz Türkiye’ye örnek olur. Bizim mesajımız koyunculuğa önem verilmesine dikkat çekmek. Bu da hayvancılığın kalkınmasından geçiyor” dedi.
(FT-GF-
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