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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Yüzükbaşı Mevkii’nden Polatlı’ya su taşıyan ana isale hattında 4 farklı noktada meydana gelen arıza onarıldı

Yüzükbaşı Mevkii’nden Polatlı’ya su taşıyan ana isale hattında 4 farklı noktada meydana gelen arıza onarıldı

Çalışmalardan görüntü

Sosyal Medya Canlı Yayın Su Kesintisi 

-röportaj
-detaylar

( ANKARA )- Büyükşehir belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden 8,5 saat canlı yayınlanan onarım çalışmaları tamamlanarak, su tahliyesinin ardından Polatlı ilçesine su verilmeye başlandı- 80 kilometrelik hattın arızalı bölümlerinde yenileme çalışmaları yapılacak ANKARA

- Polatlı ilçesine su sağlayan ana isale hattı üzerinde 4 farklı noktada meydana gelen arıza, ASKİ ekiplerinin 7/24 özverili çalışması sonucu onarıldı.Arızanın bir an önce giderilmesi için ekiplerin büyük bir bölümü bölgeye sevk edilirken, ASKİ’nin tüm teknik imkanları da seferber edildi.Yaşanan arıza nedeniyle Polatlı’ya su verilemezken, ilçe halkının su kesintisinden en az etkilenmesi için 50 su tankeri ile Temelli Su Deposu’ndan su sevkiyatı yapıldı.ASKİ ekiplerinin iş makinalarıyla gece gündüz çalışarak onardığı ana isale hattında borulardan tahliye edilen su 15 saat sonra yeniden verildi.
Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Polatlı’da musluklardan su akmaya başladı.

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