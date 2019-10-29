Yüzücüler Cumhuriyet için kulaç attı - GAZİANTEP

- Alleben Yüzme Havuzu'ndaki etlinlik - Yüzmeye başlanılması - Sporcuların yüzmesi Gaziantep 'te yüzücüler Cumhuriyet için kulaç attı - Şehitkamil Belediyesince düzenlenen "Cumhuriyet Yüzme Bayrak Yarışı"na katılan 300'ün üzerinde sporcu, havuzdaki 8 parkurda 96 dakika süren etkinlikte kulaç attı - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: - "Her yaş grubundan memleketine gönül vermiş vatan sevdalılarıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 300'ün üzerinde sporcu, havuzdaki 8 parkurda 96 dakika süren yüzme yarışında kulaç attı.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Yüzme Bayrak Yarışı"nda yaptığı konuşmada, spora önem veren bir belediye olduklarını söyledi.
İlkini düzenledikleri bu organizasyonu her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Fadıloğlu, "Bugün Cumhuriyetimizin 96. yılına ithafen durmadan 96 dakika boyunca yüzme gerçekleştirilecek. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu organizasyon 97, 98 dakika olarak her yıl artarak devam edecek." diye konuştu. Fadıloğlu, etkinliklerle çocuklar ve gençlere milli bilinci aşılmayı, vatan, bayrak, devlet ve millet sevgisiyle büyüyen nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bugün cumhur yüzmesine şahit olacağız. Her yaş grubundan memleketine gönül vermiş vatan sevdalılarıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz." dedi. Konuşmalarından ardından Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başlattığı yarış kapsamında aralarında engellilerin de yer aldığı farklı yaş gruplarından 300'ün üzerinde sporcu sırayla havuza girdi.Havuzdaki 8 parkurda 96 dakika boyunca sırayla suya giren sporcular kulaç attı. Programın sonunda dereceye girenler ve katılımcılar ödüllendirildi.Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Sait Kirazoğlu ile davetliler katıldı.
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