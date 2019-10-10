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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Yüzü maskeli 4 kişi polisten kaçamadı

Zanlıların görüntüleri

Terör Saldırısı Akalan Hırsız Polis Ekipleri Saldırı 

-Çamurlu plakanın görüntüsü
-Olay yerinden genel görüntüler
-Özel harekat polislerinin görüntüsü
-Çamurlu plakadan ve zanlıların görüntüsü
-Tornivada ile levyenin görüntüsü

( ADANA )- Adana’da yüzü maskeli 4 şahıs plakaları çamurla kapatılmış olan otomobille seyir halindeyken polis ekiplerine yakalandı ADANA

- Adana’da yüzü maskeli 4 kişi plakası çamurla kapatılmış otomobille seyir halindeyken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Olay, saat 03.00 sıralarında Yüreğir İlçesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar plakalı çamurla kapatılmış ve içerisinde yüzü maskeli 4 kişi olan otomobili polise ihbar etti. Bölgeye özel harekat sevk edildi İhbar üzerine olası bir terör saldırısına karşılık bölgeye özel harekat timleri, terör ve asayiş polisleri sevk edildi. Seyir halinde olan plakası çamurla kapalı otomobil ve yüzü maskeli 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Otomobilde bulunan 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, araçta yaptığı incelemelerde hırsızlıktan kullanılabilecek levye ve tornavida buldu. (CNK-MÇ-Y)
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