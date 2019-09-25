Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes - Kahkahalar atarak adliyeye gittiler

- Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes - Kahkahalar atarak adliyeye gittiler

Şahısların ikamete girdikleri esnada çekilen kamera kaydı

Kahkaha Kamera Kaydı Akalan Kamera Hırsız 

-Hırsızların emniyetten çıkarılışı
-Hırsızların kahkaha atmaları
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes- Kahkahalar atarak adliyeye gittiler ADIYAMAN

- Adıyaman’da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan kadın şahısların, kahkahalar atması pes dedirtti. Edinilen bilgilere göre, merkez Yavuzselim, Kayalık ve Mehmet Akif Mahallelerinde bulunan 3 ayrı ikamete giren ve ikametlerden toplam bin 500 TL para ile altın kolye çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında olay yeri ve çevresinde bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları incelenerek olayları gerçekleştiren Sibel Ö., Pınar Ö.ve İpek Ö., yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında ikametlerden çalınan bin 500 TL para ile altın kolye ele geçirildi. Şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmek üzere ekip otolarına bindirileceği esnada şahıslar kameralar karşısında gülerek kahkahalar attı. Şahısların gülmeleri ve kahkaha atmaları pes dedirtirken şahıslar adliyeye götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Erkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti YaşattıErkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti Yaşattı
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı