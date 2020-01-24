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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Yüzmeye korkuyorlardı, üzerinde yürüdüler İzle

Yüzmeye korkuyorlardı, üzerinde yürüdüler İzle

drone görüntüsü

Yüzme Hava Sıcaklığı Baraj Göleti Oğlan Kar Yağışı 

-donan barajdan detaylar
-vatandaşlar ile röp.

( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan Güzeloğlan baraj göletinin yüzeyi buzla kaplandı. Buru fırsat bilen vatandaşlar yaz aylarında yüzmeye korktukları göletin üzerinde yürüdüler SİVAS

- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan Güzeloğlan baraj göletinin yüzeyi buzla kaplandı. Buru fırsat bilen vatandaşlar yaz aylarında yüzmeye korktukları göletin üzerinde yürüdüler. Sivas'ta kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezine uzaklığı 86 kilometre olan Altınyayla ilçesinde hava sıcaklığı geçtiğimiz gece sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğuk hava ile birlikte Güzeloğlan köyünde bulunan Güzeloğlan Baraj göletinin yüzeyi kısmen buz tuttu. Köyde yaşayan vatandaşlar gölün donmasını fırsata dönüştürüp, yaz aylarında yüzmeye korktukları baraj göletinin üzerinde yürümenin keyfini çıkarttı. Köyün gençleri donan gölün üzerine taş atarak buzun sağlamlığını test ettiler.
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