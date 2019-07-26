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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu - ANTALYA

Yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu - ANTALYA

- Olay yerinden görüntüler - Manavgat Irmağından görüntü - Yakınları ve jandarma ekiplerinden görüntü - Cenaze aracından görüntü ANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.Manavgat Irmağı'nın Priz mevkisinde piknik yapan Fatih Salih, dün arkadaşlarının uyarılarına rağmen yüzmek için ırmağa girdi. Akıntıya kapılan Salih, gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Akşam saatlerinde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, çalışmalara sabah devam edildi.Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.
Salih'in cesedi ırmağa girdiği yerin yakınında bulundu.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih'in cesedi hastane morguna götürüldü.

Yüzme Hastane Jandarma Kurtarma Ekibi 

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