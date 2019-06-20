Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu - ANTALYA

Yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu - ANTALYA

- Dalgıçların Boğaz mevkisinde ırmak yüzeyinde arama yapması - Boğulan kişinin yakınlarının bekleyişi - Dalgıçların boğulan kişinin cesedini kıyıya çıkarması - Boğulan kişinin yakınlarının üzüntüsü Antalya 'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğulduANTALYA (AA) - Antalya 'da, Manavgat Irmağı'nda tekne turuna çıkan kişi, yüzmek için girdiği suda boğuldu.Gaziantep'ten ziyaretine gelen annesi ve kardeşleriyle Manavgat Irmağı'nda tekne turuna çıkan Hasan Kaya (35), ırmak ile denizin birleştiği, "Boğaz mevkisi" olarak adlandırılan bölgede yüzmek için suya atladı.Kaya'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine gelen sahil güvenlik ve jandarmadan dalgıç ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Kaya'nın cesedi, suya atladığı yerden yaklaşık 20 metre uzakta bulundu.Kıyıya çıkarılan cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Öte yandan, Kaya'nın yakınları fenalık geçirdi.

Yüzme Jandarma Cenaze Bild Sahil Güvenlik 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı