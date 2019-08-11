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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yüzmek için girdiği dereden cansız bedeni çıktı

Yüzmek için girdiği dereden cansız bedeni çıktı

Olay yerinden detay

Yüzme İlk Müdahale Masaj Kalp Masajı Sağlık Ekipleri 

-Cesedin çıkarılması
-Ailenin feryatları
-Kalp masajı yapılması

( BURSA )- Cansız bedeni sudan çıkarılan gencin yakınları sinir krizi geçirdi BURSA

- Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ailesiyle gittiği derede yüzmek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasında akan Düğüncüler deresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bölgeye gezmeye giden Yunus Emre Duman (17), Düğüncüler deresine yüzmek için girdi. Dereye giren genç bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz genci bulmak için ailesi ve etraftaki vatandaşlar seferber oldu. Aramaların ardından Duman, vatandaşlar tarafından bulundu ve sudan çıkarıldı. Gence ilk müdahaleyi vatandaşlar ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Duman, kurtarılamadı. Yunus Emre Duman'ın cansız bedeni incelenmek için otopsiye gönderildi.
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