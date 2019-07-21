Yüzmek için girdiği denizde boğulan 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi Haberi

-Abdülhalik'in yakınlarından görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Abdülhalik'in fotoğrafı



( KOCAELİ )- Küçük Abdülhalik’in bir kardeşinin de boğularak öldüğü ortaya çıktı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arkadaşları ile girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan ve dalgıçlar tarafından bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Abdülhalik, toprağa verildi.

Küçük çocuğun 1 kardeşinin daha boğularak öldüğü öğrenildi. Olay, dün 16.00 sıralarında Körfez 95 Evler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez sahilinde denize giren Suriye uyruklu 4 çocuk bir anda çırpınmaya başladı.

Olayı gören vatandaşların yardımıyla 3 çocuk sudan çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali ise suda kayboldu. Sudan çıkarılan 3 çocuktan 1'i olay yerinden kaçarken, Samir El Hüseyin (13) ve Ömer El Ali (15) ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıçlar botlarla denizi tarayarak kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Dalgıç ekipleri, deniz polisi ve çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla Körfez sahilinde arama çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali’nin cansız bedenine ulaşıldı. Abdülhalik’in cenazesi sahile getirildi.

Küçük çocuğun cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cenazesi toprağa verildi Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi morga kaldı. Yapılan işlemlerinin ardından Abdülhalik’in cenazesi ailesine teslim edildi. 6 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçtıkları ve 1 yıl önce Kocaeli’nin Körfez ilçesine yerleştikleri öğrenilen Vefa El Vegga ve Rıdvan El Ali çiftinin 5 çocuğundan birisi olan Abdülhalik’in cenazesi daha sonra Körfez ilçesinde bulunan yeşil Camii’ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi, Körfez ilçesi İlimtepe Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1 kardeşinin daha boğularak öldüğü ortaya çıktı Öte yandan, boğularak ölen Abdülhalik’in kardeşlerinden 1’inin trafik kazasında, 1’nin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 çocuğunu Suriye'de kaybeden aile, yaşama tutunmak için geldikleri Türkiye'de ölen Abdülhalik'in de hayatını kaybetmesi nedeni ile büyük hüzün yaşadı.

