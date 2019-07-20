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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yüzmek için baraja giren 15 yaşındaki genç boğuldu

Yüzmek için baraja giren 15 yaşındaki genç boğuldu

olay yerinden ve barajdan detay

Yüzme Jandarma Baraj Gölü Aski Sudan 

-vatandaşlardan detay
-dalğıçların hazırlanması ve suya girmesi
-gencin cansız bedeninin çıkarılması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da abisiyle birlikte yüzmek için baraj gölüne giren geç, boğularak hayatını kaybetti. Olay, Baskil ilçesine bağlı Hüyük köyü Karakaya Baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Zübeyir Şengül (15), abisiyle beraber serinlenmek için baraj gölüne girdi. Şengül, bir süre sonra abisinin gözleri önünde suda kayboldu. Abisinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçların kısa süre süren çalışmasının ardından gencin cansız bedeni sudan çıkartıldı. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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