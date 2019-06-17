Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yüzme havuzuna giren vatandaşın telefonunu böyle çaldı

Yüzme havuzuna giren vatandaşın telefonunu böyle çaldı

hırsız masanın üzerine bıraktığı pantolonun ceplerini kurcalarken

Hırsızlık Zanlısı Jandarma Yüzme Havuzu Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-telefonu pantolonun cebinden çıkartırken
-telefonu kemer altına koyup gömleği ile kapatırken
-soyunma odasından çıkarken

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Midyat ilçesinde, bir otelin yüzme havuzuna giren vatandaşın elbiselerini karıştıran hırsız, kalabalığa aldırış etmeden aldığı telefonla hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından zanlı kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Midyat’ta bir otelin yüzme havuzuna girdiği esnada, pantolonunun cebindeki telefonu çalınan H.A., isimli şahıs olayı fark ettikten sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık zanlısı R.A. tespit edilerek kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Hırsızlık zanlısı dolaptan çıkardığı pantolonu dikkat çekmemesi için masanın üzerine koydu. Etrafındaki kalabalığa aldırmadan pantolonun cebinden telefonu alan zanlı olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Hırsızın kalabalığa aldırmadan cep telefonunu çalması pes dedirtti.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı