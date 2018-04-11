Yüzlerini gizleyen ve eldiven giyen hırsızlar yakalanmaktan kurtulamadı - ADANA Haberi
- Üç şüphelinin iletişim firmasının kapısını açmaya çalışması - Şüphelilerden birinin güvenlik kamerasının yönünü değiştirmesi - İçeriye giren şüphelilerin değerli eşyaları alıp ayrılması - İki şüphelinin büfenin kilidini demir kesme makasıyla kırması - Şüphelilerin içeriye girip raflardaki sigara ve içkileri çalıp ayrılması - Yakalanan şüphelilerden Nurican C'nin emniyet müdürlüğünden çıkartılmasıYüzlerini gizleyen ve eldiven giyen hırsızlar yakalanmaktan kurtulamadı - Adana 'da kapüşonla yüzlerini gizleyip, parmak izi bırakmamak için eldiven kullanarak büfeden ve iletişim firmasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı analizle yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da kapüşonla yüzlerini gizleyen, parmak izi bırakmamak için eldiven kullanan 2 hırsızlık zanlısı, güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan analizle kimlikleri belirlenerek yakalandı ve cezaevine gönderildi.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir iletişim firmasından 862 lira para, dizüstü bilgisayar ve 2 hard disk ile merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir büfeden 20 bin liralık sigara ve içki çalındı.Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden iletişim firmasındaki olayı 3, büfedekini ise 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.Görüntülerin detaylı incelenmesi sonucu yapılan analizle şüphelilerden ikisinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Hakan K. ve Nurican C. olduğu tespit edildi.Ekip, yaptığı çalışmayla bu iki şüpheliyi yakaladı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Ekip, kimliğini belirlediği diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - Hırsızlık anı kameradaİletişim firmasının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kapüşonlu ve eldivenli üç şüpheli, iş yerinin kapısını açmak için zorluyor. Daha sonra şüphelilerden biri, elindeki sopayla güvenlik kamerasının yönünü değiştiriyor. İçeriye giren şüpheliler dolapları inceleyip, buldukları değerli eşyaları alarak buradan ayrılıyor.Büfenin güvenlik kamerası görüntülerinde ise iki şüpheli demir kesme makasıyla kilidi kırıp kapıyı açarak içeriye giriyor. Şüpheliler, raflardaki sigara ve içkileri alıp çuvala doldurarak ayrılıyor.