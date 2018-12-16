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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yüzlerce yıllık kerpiç evler görenleri hayran bırakıyor İzle

Yüzlerce yıllık kerpiç evler görenleri hayran bırakıyor İzle

-köydeki evlerden görüntü

Dar Sokaklar Hafta Sonu Kanyon Hayvancılık Hayvan 

--evlerin altından geçen yollardan görüntü
--köyden genel görüntü
--köydeki insanlardan görüntü
--köyün dağlarından görüntü
--köylülerle röp

( BURSA - ÖZEL)- 700 yıllık Gelemiç köyü, eşsiz manzarası ve yüzlerce yıllık kerpiç evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor BURSA

- Bursa’nın 700 yıllık tarihe sahip Gelemiç köyü, etkileyen manzarası ve günümüze kadar gelen yüzlerce yıllık kerpiç evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Keles'in Gelemiç köyü, kerpiç evleri ve dar sokaklarıyla dikkati çekiyor. Yüzlerce yıllık kerpiç evler bozulmadan günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Köylüler dedelerinden kalan kerpiç evlere gözü gibi bakıp kolluyor. Bursa şehir merkezine uzak ve dağlık bir bölge olması sebebiyle çok fazla turist çekmeyen tarihi köy, gezenlere farklı bir hava yaşatıyor. İç içe yapılmış kerpiç evleri ve dar sokakları bulunan köyde yollar evlerin altından geçiyor. Burayı yeni yeni keşfeden gezginler ve doğa meraklıları bol bol fotoğraf çekiyor. Köy sadece tarihi evleriyle değil, yanında bulunan kanyon ve tabii güzellikleriyle hayran bırakıyor. Köyde yaşayanlar ise geçimlerini kiraz ve hayvancılıkla sağlıyor. Köylerinin 700 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Gelemiçliler, “Köyümüz adeta bir tabiat harikası. Evlerimiz kerpiç ve dedelerimizden kalma. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Köyümüze son yıllarda hafta sonu seyyahlar gelip ziyaret ediyor. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Köyümüzün sadece evleri değil, doğal güzellikleri de var. Köyümüzün yanında kanyon ve yaylarımız var. Buraya gelenler kendini kaybediyor. Köyümüze herkesi bekliyoruz” dedi.
(BRK-MŞ)
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