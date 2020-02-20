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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yüzlerce uyuşturucu hap ile yakalandı

Yüzlerce uyuşturucu hap ile yakalandı

Operasyondan görüntü

Kokain Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Şüphelinin adliyeye sevki
-Şüpheliden ele geçen uyuşturucunun fotoğrafları

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bin 893 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve kokainle yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde satan şüpheli H.D. tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada bin 893 adet uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 5 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyette uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alınan şüpheli H.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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