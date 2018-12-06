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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yüzlerce üniversite öğrencisine çorba ve çay ikramı yapıldı

Yüzlerce üniversite öğrencisine çorba ve çay ikramı yapıldı

Başkan Can ve Rektör Taş öğrenciler sohbeti

Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

-İkilinin öğrencilere çorba doldurup ikramları

( BİLECİK -ÖZEL)- Başkan Can ve Rektör Taş kendi elleriyle öğrenci otağında ikramda bulundu BİLECİK

- Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenci otağında öğrencilere çorba ve çay ikramı yapıldı. Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenci otağında öğrencilere çorba ve çay ikramı geleneği devam ediyor. Bilecik Belediyesi, yıllardır geleneksel hale getirdiği faaliyetleri kapsamında öğrenci otağında her Çarşamba günü öğrencilere çorba ikram ederken, her gün ise ücretsiz çay ikramı ile öğrencilere hizmet veriyor. Eğitime ve gençlere yönelik güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi tarafından üniversite yerleşkesine kazandırılan öğrenci otağı, öğrencilerin dinlenme ve güzel zaman geçirme mekanlarından biri haline geldi. Öte yandan yüzlerce öğrenciye Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş kendi elleriyle çorba ve çay ikramı yaptı.
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