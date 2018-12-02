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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yüzlerce saman balyası alevlere teslim oldu Video

Yüzlerce saman balyası alevlere teslim oldu Video

Yangından görüntü

Jandarma Bild Yükselen Trol 

-Söndürme çalışmalarından görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikteki saman balyalarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Ovacı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sezayi C. İsimli bir vatandaşa ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık bin adet saman balyasının bulunduğu alanda yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan ve yaklaşık 6 saat süren çalışma neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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