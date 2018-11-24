Yüzlerce öğretmen şehit öğretmenlerin anısına yürüdü

-Öğretmenlere gül dağıtılması

-Sergiden detaylar

-Sergi sahibi Ümit Gergit'den Röportaj

-Aday öğretmenleri yemin etmesi

-Açılıştan detaylar



( ERZURUM )- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları ERZURUM



- Erzurum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında yüzlerce öğretmen şehit öğretmenler anısına sessiz yürüyüş yaptı. Türkiye’de her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Erzurum’da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’un Havuzbaşı Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşuna geçilerek İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından yüzlerce öğretmen şehit öğretmenler için Atatürk Üniversitesi Kavşağından, Yakutiye Kent Meydanına kadar sessiz yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda Yakutiye Medresesi önünde öğretmenlere gül hediye edildi. Burada yapılan törende yeni atamaları yapılan Öğretmen adayları yemin etti. Yakutiye medresesinde Öğretmenler Günü anısına açılan sergiye Vali Vekili Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Sergiye yaptığı resimlerle katkı sunan Erzurum Ilıca Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ümit Gergit ise öğretmenler gününde böyle önemli bir serginin açılmasından mutlu olduğunu ifade ederek“ Öğretmenler günü münasebetiyle Yakutiye Medresesinde düzenlenen bu sergiye ben de yaptığım resimlerle katkı sağlıyorum. Benim resimlerimin özelliği hepsinin pilot kalemle yapılmış olmasıdır. Bu koleksiyon da tam 60 tane resim var bu resimleri bu özel günde sergilemek bizi gururlandırıyor” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları Erzurum’da çeşitli kutlamalarla gün içerisinde devam edecek. (ST-AT)

