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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor

Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor

Drone görüntüsü

Kırmızı Işık Işık İhlali Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Trafik Kuralı 

-Drone uygulama
-Polis ekipleri yolda güvenlik
-Araçların durdurulması
-Ceza kesilmesi
-Sürücü ile Röp.
-Detay görüntüler

( AKSARAY - ÖZEL) AKSARAY

- Aksaray’da karayollarında aralıksız uygulama ve denetim yapan polis ekipleri, drone ile yaptıkları uygulamalarla yüzlerce metre gerideki araçların trafik ihlallerini tespit ediyor. Coğrafi olarak Türkiye’nin tam ortasında yer alan ve önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aralıksız uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığının devam eden ‘Sıfır Ölüm’ çalışmaları kapsamında Aksaray - Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana karayollarında görev alan polis ekipleri, drone ile sürücülerin trafik kuralı ihlallerini yüzlerce metre öteden tespit ediyor. Trafik kural ihlali yapan sürücüler drone uygulaması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, polis ekipleri özellikle kırmızı ışık ihlali ve emniyet şeridi ihlali tespiti yaptı. Drone ile tespit edilen sürücüler yaklaşık 1 kilometre ilerde bulunan polis ekiplerince durdurularak cezai işlemleri yapıldı. Sürücüler ise uygulamalardan memnun kalırken, emniyet yetkilileri uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi. (YC-FM-
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