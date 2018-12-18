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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yüzlerce martı fırtınanın keyfini çıkardı

Yüzlerce martı fırtınanın keyfini çıkardı

yağmurdan detay

Sağanak Yağış Şiddetli Fırtına Rüzgara Karşı 

-kuvvetli fırtına ağaç, deniz ve tekneden detaylar
-plajdaki martılardan detay

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Didim ilçesinde, etkili olan kuvvetli fırtınanın keyfini ise plajdaki yüzlerce martı çıkardı. Martılar rüzgarla adeta dans etti. Meteoroloji genel müdürlüğünün Kuzey Ege ve Güney Ege’de yaptığı kuvvetli fırtına uyarısı Didim’i de vurdu. İlçede sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtınanın etkisi sahilde daha çok hissedildi. Rüzgarla birlikte etkili olan sağanak yağış ilçede günlük hayatın akışını olumsuz etkilerken, balıkçı tekneleri de denize açılamadı. Bazı balıkçı tekneleri ise Taşburundaki limana sığındı. İlçede etkili olan kuvvetli fırtınan keyfini ise martılar çıkardı. Altınkum plajı sular altında kalırken, plajın üzerinde uçan yüzlerce martı ise rüzgara karşı adeta dans etti. Yağışlar sebebiyle ilçenin bazı caddelerinde su baskınları olurken, kısa süreli de olsa elektrik kesintileri yaşandı.
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