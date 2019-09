Yüzlerce köylüden Çanakkale Belediyesi önünde ‘maden’ eylemi

-Belediye önünde toplanan köylülerden görüntüler

-Belediyeye dilekçe verilmesi

-Muhtar Erkan Can'ın açıklamaları



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de Kirazlı-Balaban mevkiinde kurulan maden sahasında çalışan yüzlerce köylü, maden sahasına karşı çıkan Çanakkale Belediyesi önünde eylem yaptı. Kirazlı Köyü ve çevre köylerde bulunan vatandaşlar, Çanakkale Belediyesi önünde bir araya gelerek, belediyenin maden sahasına yönelik uyguladığı politikadan duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler. Maden sahasını desteklerini ve kendileri için burasının bir ekmek kapısı olduğunu vurgulayan köylüler, Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can önderliğinde belediyeye dilekçe vererek maden sahasına karşı yürütülen faaliyetlere desteğin son bulmasını istediklerini bildirdiler. “Buraya ekmeğimiz için geldik” Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kirazlı Köyü muhtarı Erkan Can, “150 kişi burada toplanacak diye düşünüyorduk ama buradaki katılımlarla bu sayı 300’ü buldu herhalde. Buraya ekmeğimiz için geldik. Başka bir niyetimiz olmadı. Belediyenin, maden sahasına karşı çıkan faaliyetlere desteğini çekmesini istiyoruz. Bu desteği çekmelerini bekliyoruz. Dilekçemizin içeriği de aş ve ekmek üzerine kurulu. Biz ekmeğimizi kaybetmek istemiyoruz. Burada herkes ekmekleri için toplandı. Başka bir şey yok. Dilekçemizde de, ‘İşimize, ekmeğimize sahip çıkalım. Maden çalışsın’ gibi cümlelere yer verdik. Biz buraya kimseyi yüceltmek ya da küçültmek için gelmedik. Ekmeğimiz için geldik. Maden sahasını da şundan destekliyoruz. Gölet yaptılar, yol yaptılar, asfalt yaptılar. Bir de bunu hep söylüyorum; yangına en hassas bölgedir Kirazlı. Asfalt yapıldı. Şuan dozeri indirdiğiniz an müdahale edersiniz yangına. Bu da orman yangınları için çok büyük bir kazanç” ifadelerini kullandı. “İşimizle, aşımızla, geleceğimizle oynamamasını talep ediyoruz” ‘Çevre köy sakinleri olarak artık yeter diyoruz. Başkanım; işimizle aşımızla, geleceğimizle oynama’ başlığı ile belediyeye sunulan dilekçede ise şu ifadelere yer verildi: “Çevre köylüleri olarak bize iş ve aş sağlayan, işini düzgünce yaptığını gördüğümüz şirkete karşı haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Bu şirket gençlerimize iş veriyor. Çocuklarımızın eğitimine destek veriyor. Köylerimizin her ihtiyacı ile ilgileniyor. Dağ yolumuzun asfaltlanmasını bile bu şirket yaptı. Yöremize temiz içme suyu verecek göleti yine bu şirket inşa ediyor. Biz işimizin, geçimimizin derdindeyken; belediyemizin göstericilere yardım etmesi, onları belediye araçları ile sürekli köyümüze taşımaları gücümüze gidiyor. Çevre köy sakinleri olarak bu duruma artık ‘yeter’ diyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için endişe duymadan, rahatsız edilmeden, köyümüzde huzurlu yaşamak istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın da bu çağrımıza kulak vermesini, göstericilerin bulunduğu kampa artık daha fazla yardım yapmamasını; işimizle, aşımızla, geleceğimizle oynamamasını talep ediyoruz.” Muhtar Erkan Can önderliğinde Çanakkale Belediyesine dilekçenin verilmesinin ardından topluluk olaysız bir şekilde bölgeden ayrıldı.