Yüzlerce kadın lösemili çocuklar için örgü ördü

-Kadınlardan röportaj

-Röportaj

-Paketlenen örgülerin getirilmesi

-detay görüntüler



( İSTANBUL -ÖZEL)- 20 gün boyunca örülen atkı, bere, eldiven çorap ve bebekler Lösemili çocuklara bağışlandı İSTANBUL



- LÖSEV’in Emek Atölyesi Projesi kapsamında bir araya gelen yüzlerce kadın, 20 gün boyunca ördükleri atkı, bere, çorap ve eldiveni Lösemili Çocuklar Evine bağışlandı. Örgüden yapılan birbirinden renkli oyuncaklar da örülen kışlık ürünlerle birlikte lösemili minikleri sevindirmek için yola çıkarıldı. Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda bulunan kadınlar, soğuk kış günlerinde ısınmaları için lösemili çocuklar için atkı, bere, çorap ve eldiven ördü. Lösemili çocuklar için bir araya gelen kadınlar hünerlerini sergileyerek hazırladıkları kışlıkları,Lösemili Çocuklar Evi’ne ulaştırılmak üzere elleriyle paketledi. 400 kadının 20 günde yaptığı örgüler LÖSEV’in Emek Atölyesi Projesi kapsamında bağışlandı. Lösemili minikleri sevindirmek isteyen kadınlar, ördükleri birbirinden eğlenceli ve renkli oyuncakları da çocuklar için yola çıkardı. “400 kadın birlikte soğuk hava koşullarında çok sıcak bir atmosferde bu örgüleri yaptık” Hünerli Eller Çarşısı’nda bulunan kadınların kampanyaya büyük bir hevesle destek verdiklerini belirten Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hünerli Eller Çarşısı Koordinatörü Gülsüm Özalp, “Yaklaşık 20 gün önce LÖSEV için bir örgü kampanyası başlattık. Hünerli Eller Çarşısı’nda bir yıldan beri 400’e yakın katılımcımız oldu. Bu kadınlarla bu kampanyayı paylaştığımızda çok samimi geri dönüşler oldu. Bizimle birlikte hareket etmek istediler. 20 gün içerisinde elliye yakın çanta ve koliyle birlikte biz LÖSEV’e geldik. Yapmış oldukları örgü; bu örgülerin içerisinde eldiven, atkı, amigurumi, çorap ve benzeri birçok örgüyü biz LÖSEV yararına bağış yapmak istedik ve bu vesileyle de LÖSEV’e geldik. Yaklaşık 400 kadınla birlikte biz çok soğuk hava koşullarında, çok sıcak bir atmosferde bu örgüleri meydana çıkardılar. Onları çok tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bunların hepsi çocuklarımıza ulaşacak” Hünerli Eller Çarşısı’nda örgü ören kadınlara teşekkürlerini ileten LÖSEV İstanbul Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Neslihan Çelik, “LÖSEV’in de bu anlamda yürüttüğü LÖSEV Emek Atölyesi Projesi kapsamında biz de gönüllülerimizle, ev hanımlarıyla ve hatta emeklilerle bu tür çalışmalar kapsamında bir araya gelip atölye çalışması şeklinde örgüler yapıyoruz. Onlar da bizim için örerek bu tür ürünleri iletebiliyorlar. Bu anlamda Hünerli Eller Çarşısı’ndaki Küçükçekmeceli bayanlara bu proje kapsamında teşekkür ediyoruz. Bunların hepsi çocuklarımıza ulaşacak” ifadelerini kullandı. “Bir an evvel hepsinin sağlığa kavuşmasını istiyorum” Bu projede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Hürriyet Ceylan, “Hünerli Eller Çarşısı’nda bulunmak ayrı bir keyif. Böyle bir iş yapmak çok daha keyifli. Bir an evvel hepsinin sağlığa kavuşmasını istiyorum. O mutluluğu yaşamak istiyoruz hepimiz” dedi.

“Bir çocuğu mutlu edebiliyorsam, okyanus kadar mutlu oluyorum” Çocukların çok değerli olduğunu dile getiren Kader Akpınar, “Benim penceremden baktığınız zaman çocuklar çok değerli. Çocuklar çok önemli. Eğer bir çocuğu bir damla mutlu edebiliyorsam okyanus kadar mutlu oluyorum” diye konuştu.



