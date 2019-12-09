-kuş döküşünün anlatılması

-kuşların kutulara konulması

-ellerinde kuşlarıyla alana gelenler

-kuşların salınması

-kuşların havada uçması

-röportajlar



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Şanlıurfa’da renkli görüntüler ŞANLIURFA



- Türkiye’de en fazla güvercin beslenen illerin başında gelen Şanlıurfa’da yüzlerce güvercin, gökyüzüne bırakıldı. Havada uçuşan güvercinler, görsel bir şölen oluşturdu. Türkiye’nin en fazla güvercin beslenen illerin başında gelen Şanlıurfa’da bu yıl da geleneksel olarak düzenlenen “güvercin döküşü” yapıldı. Bir araya gelen yüzlerce güvercinsever, aynı anda yüzlerce güvercini gökyüzüne saldı. Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesine kafes ve kutuların içerisinde getirilen güvercinler, akşam ezanıyla birlikte aynı anda bırakıldı. Havada süzülen güvercinler görsel bir şölen oluşturdu. Yazın beslenen güvercinlerin her kış mevsiminde bırakıldığını söyleyen güvercinseverler, bunun da kendi festivalleri olduğunu belirtti.

“Güvercin döküşü” Güvercin döküşü, kuşçular arasında her yıl düzenleniyor. Kuşçuların rekabeti olarak da adlandırılan güvercin döküşünde gökyüzünde birlikte uçan güvercinlerin başkasına ait güvercinleri aralarına alıp kendi evlerine götürmesi amaçlanıyor. Güvercinlerine iyi bakamayan ve iyi beslemeyenlerin güvercinleri, başkalarının güvercinlerine karışıp kendilerine daha uygun bir yuva ediniyor. Giden güvercinler ise bir daha geri alınamıyor.



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