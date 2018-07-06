Yüzlerce Filistinli cuma namazını Han el-Ahmer'de kıldı - RAMALLAH
- Han el - Ahmer'de Cuma namazı için toplanan Filistinlilerden detaylar - Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in konuşması - Slogan atan Filistinlilerden detaylar - İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere müdahalesinden detaylar - Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarına Direniş Heyeti Başkanı Velid Assaf ile röportaj - İsrail askerlerinden detaylarRAMALLAH (AA) - Yüzlerce Filistinli cuma namazını, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda bulunan ve İsrail askerlerinin defalarca yıkım gerçekleştirdiği Han el - Ahmer'de kıldı.Cuma namazını eda etmek için Han el - Ahmer'e gelen Filistinliler, İsrail mahkemesi yıkım kararını iptal edinceye kadar mücadelelerini ve eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.