Yüzlerce Bayrampaşalı, otizme dikkat çekmek için yürüdü

-Konserden Görüntüler

-Başkan Röp.

-İlçe Başkanı Röp.

-Programdan Genel Görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bayrampaşa Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı bir yürüyüş düzenledi.

Belediye binası önünden yürüyüşe başlayan yüzlerce kişi, ‘Otizmin Farkındayız, Yanındayız’ sloganları atarak ilçe meydanına kadar yürüdü. Bayrampaşa Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında bir yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe; Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Spor oyuncuları, otizmli çocukları olan aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde dövizlerle yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar, ‘Otizmin Farkındayız, Yanındayız’ sloganları atarak ilçe meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe; Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa ilçe Başkanı Ersin Saçlı da katılarak destek verdi. Yürüyüş sonrası meydana gelen vatandaşlar ve aileler, çocuklarıyla birlikte, organize edilen konserle doyasıya eğlendi. “Onlar bizim birer parçamız” Otizmin farkındalığı için yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Bayrampaşa Belediyesi olarak böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Ancak bizler zaten onlarla sık sık fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimizde, otizm ile ilgili açtığımız okulda, sevgi kafemizde de sürekli beraber oluyoruz. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza kayıtlı olan otistik yavrularımızla da sık sık birlikte oluyoruz. Onlar bizim birer parçamız. Onlarla beraber hayatımızı idame ettiriyoruz. Onların aileleri bizim dostlarımız, kardeşlerimiz. O yavrular bizim yavrularımız. Ben burada onların anne ve babalarını yürekten kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. Bu farkındalığı Bayrampaşa’dan İstanbul’umuza, tüm Türkiye’mize ve tüm dünyaya duyurmak istiyorum” diye konuştu.

(EK-HB-

