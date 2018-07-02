- Yüzlerce aday itfaiye eri olabilmek için ter döktü İzle

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-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ferrah Şarman Röp.

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin boş itfaiye eri kadroları için ön başvurularını aldığı sınav, bugün itibari ile başladı.

Sınava girmeye hak kazanan 984 kişinin 2-26 Temmuz tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı olarak sınavları yapılacak. Sınavlar sonrasında 984 adaydan 500’ü itfaiye eri kadrolarına yerleştirilecek. İstanbul İtfaiyesi'nin personel ihtiyacını karşılamak için açılan sınava 11-25 Haziran 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda 11 bin 377 ön başvuru yapıldı. Ön başvurunun ardından, şartları taşıyan 1025 aday arasından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bugün başlayan ve 26 Temmuz tarihine kadar sürecek olan sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar kadroya girebilmek için ter döktü. 26 Temmuz tarihinde 984 adayın sınav işlemlerinin tamamlanmasının ardından 500 kişinin kadroya gireceği belirtildi. “984 kişi arasından 500 kişiyi kadromuza dahil edeceğiz” 984 kişiden 500 kişiyi itfaiye eri olarak alacaklarını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ferrah Şarman, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri kadrolarına itfaiye eri dayanıklılık testini bugün burada yapıyoruz. Yaklaşık 20 gün önce sistemimizden müracaatlarımızı açtık. 10 binin üzerinde başvurumuz oldu. Fakat itfaiye yönetmeliği gereği bazı kriterlerimiz vardı. 30 yaşını aşmamış olmak, C ehliyet sahibi olmak, KPSS sınavından 60 puan ve üzeri puanı olması, 1.67 boyundan yukarıda, boy ve kilo arasında 10 puandan fazla fark olmaması gerekiyordu, adaylarda. Bu kriterleri sağlayan 984 kişinin 26 Temmuz tarihine kadar dayanıklılık ve mülakat sınavlarını yapacağız. 984 kişi arasından 500 kişiyi kadromuza dahil edeceğiz” diye konuştu.

“İtfaiye eri olmak çocukluk hayalimdi” İtfaiye eri olmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Emin Abay, “Heyecanlıyım. Yapabileceğime inanıyorum. Dün bir deneme yaptım, iyiydi. Bakalım inşallah bugün de yapacağız. İtfaiye eri olmak çocukluk hayalimdi. Zaten ailemde de itfaiye eri var. ( HK-

