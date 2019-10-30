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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yüzen adalarda sonhabar İzle

Yüzen adalarda sonhabar İzle

Yüzenadalar detay

Adala Ziyaretçiler 

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( BİNGÖL - ÖZEL)- Bingöl'ün Solhan ilçesinde önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adaları, bu yıl 30 bin kişi ziyaret ederken, sonhabar da ayrı bir güzellik ortaya çıktı BİNGÖL

- Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adaları, bu yıl 30 bin kişi ziyaret ederken, sonhabar da ayrı bir güzellik ortaya çıktı. Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasında bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan Yüzen Adalar da, Sonbahar’ın gelmesiyle birlikte ağaçlar yaprak dökmeye başladı.
Şuana kadar üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız üç adacığıyla eşi benzeri bilinmeyen yüzen adaları bu yılın ilk 10 ayında 30 bin ziyaretçi ağırladı.Geçtiğimiz yıl 20 bin kişinin ziyaret ettiği yüzen adaların her yıl biraz daha tanınmasıyla ziyaretçi sayısında artış yaşandığı aktarıldı. Sonbaharın gelmesine rağmen yüzen adaları görmek için başta Elazığ, Erzincan, Muş,Tunceli ve Diyarbakır dahil bölge illerden gelenlerin olduğu öğrenildi. Ailesiyle birlikte yüzen adalara gelen ziyaretçilerden Sadık Aban, "Haftasonu ailemizle birlikte Yüzenadalar’a geldim. Sık sık geliyoruz ama Sonbahar’da buralar ayrı bir güzel. Burası Bingöl’ün en gözde yerlerinden biri. Biz de güzel vakit geçirmeye geldik. Türkiye genelindeki her vatandaşımızın yüzenadaları görmesi gerekiyor. Gerçekten görülmesi gereken bir doğa harikasıdır. Bildiğim kadarıyla burası sit alanı ilan edildi. Çok detaylı bir bilgiye sahip değilim ama dünya çapında en iyilerinden biri. Ada büyüklüğü ve parçalarıyla en iyisi diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz”ifadelerini kullandı. (MAÇ-HİV-
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