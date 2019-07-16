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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yüzde 99 engelli raporu olmasına rağmen imkanlardan yararlanamıyor İzle

Yüzde 99 engelli raporu olmasına rağmen imkanlardan yararlanamıyor İzle

Deniz'in vücudundaki yaralar

Talak Şeker Hastası Sağlık Raporu Diyaliz Hastası Guatr 

-Aldığı raporlardan görüntü
-Evinden görüntü
-Deniz'in konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da tek başına yaşayan ve 12 yıldır diyaliz ve şeker hastası olan Lütfiye Deniz, yüzde 99 engelli raporu olmasına rağmen imkanlardan yararlanmadığını belirterek yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi. Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde ikamet eden 12 yıllık diyaliz hastası Lütfiye Deniz, kendisine bakacak kimsesi olmadığını ve engelli raporu olmasına rağmen devletin engellilere ve yardıma muhtaç insanların faydalandığı imkanlardan yararlanmadığını söyledi.

Deniz, 4 defa sağlık raporu aldığını ve yüzde 99 engelli raporu bulunduğunu belirtti.
Elindeki belgelere rağmen kendisinin hiçbir şekilde devletin sunduğu imkanlardan yararlanamadığını kaydeden Deniz, şöyle konuştu: “30 yıldır şeker hastasıyım, 12 yıldır diyalize giriyorum. Ayrıca yaralar döküyorum, guatrım var, 3 defa anjiyo oldum. Yaklaşık 5 yıl önce eşimi kaybettim, kanser hastasıydı kendisi. Böbrek hastasıyım, büyüklerimizden bir yardım bekliyorum. 4 defa rapor çıkardım ama şimdiye kadar kimse bana bir hak tanımadı. 4 yıldır sakatım, yerdeyim, yatalak durumdayım. Böbreğim olsun başka bir şey istemiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum. İki oğlum ve bir kızım var. Bir erkek oğlum evli diğeri ise suçsuz yere cezaevinde yatıyor. Evli olan oğlumun eşi bana bakmıyor. Kızım da damadımın korkusundan sürekli yanıma gelemiyor. Hastaneye gittim 4 kere rapor çıkardım. Yüzde 99 engelli olmama rağmen bana evde bakım hizmeti vermediler. Evde yemek yapacak kimsem olmadığı için yetkilerden bana ya bakım ücreti ya da bana bir bakıcı göndermesini istiyorum.”
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