Yüzde 96 engeline rağmen hayali olan kitabı çıkardı

( ELAZIĞ ) -- Engeli kitap yazmasına 'engel' olamadı ELAZIĞ



- Elazığ’da yüzde 96.1 fiziksel engelli olan ve şiir yazan 23 yaşındaki Elif Can, hayalindeki kitabı çıkardı. Elazığ’da 3 çocuklu Ali ve Fatma Can çiftinin en büyük kızları olan Elif Can doğuştan cerabral palsy hastası olarak dünyaya geldi. Yüzde 96.1 fiziksel engeli olan Can, hobi olarak şiir yazamaya başladı.

Ardından yaşamak istediği duyguları şiirlerde hisseden Can, şiirle hayata tutundu. 3 sene içerisinde yaklaşık 100 şiir yazan Can, bunu 'Mucizemsin' adlı kitabında topladı. Hayaline kavuşan ve şiir yazmaya devam eden Can’ın en büyük hayali ise Türkiye çapında tanınan bir şair olmak. Hobi olarak şiir yazmaya başladı, kitap çıkardı Şiir yazmaya ilk başlarda hobi olarak başladığını belirten Elif Can, iyi bir şair olmayı hedeflediğini söyledi.



Can, “Şiir yazmakta ilerlemek istiyordum. Duygularımı en iyi şekilde böyle anlatabiliyordum. Bu yüzden devam etmeye karar verdim. Sonra bunları bir kitap halinde dönüştürmek istedim. Hedefim Türkiye’de tanınan bir şair olabilmek. Fizik tedavi merkezinde bir hocam vardı. Ben yazıyordum. O temize geçiriyordu. Yoksa yazım normalde çok okunmaz. Mutlu olduğum bir alan buldum” dedi.

Cumhurbaşkanı ile tanışmak istiyor Şiir yazarken kendisini daha iyi ifade edebildiğini aktaran Can, “Konuşmaktan daha çok yazarak anlatabiliyorum. Normalde de konuşkan biri değilim ve içime kapanığım. Fazla dışarı çıkamıyorum. Şiirlerimde yaşamak istediğim duyguları sanki yaşıyormuşum gibi dile getiriyorum. Şiir yazmak beni hayata bağlayan en önemli şeylerden biri. Benim bu kitaptan sonra bir hayalim daha var. Cumhurbaşkanımızla tanışmak istiyorum. Onu bir kez görürsem çok mutlu olurum” diye konuştu.

Kızının anne karnında iken engelli olduğunu öğrendiklerini ifade eden baba Ali Can, “3 yaşından 23 yaşına kadar yoğun bir fizik tedavi gördü. Elif’in en çok sevdiği şiir yazmaktır. Başlarda birkaç tane yazdı. Hoşuna gidince bugüne kadar gelindi” ifadelerini kullandı. (CK-AKK-Y)