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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yüzde 94'ü tamamlanan Halkalı-Gebze banliyö tren hattı havadan görüntülendi

Yüzde 94'ü tamamlanan Halkalı-Gebze banliyö tren hattı havadan görüntülendi

Hızlı tren hattından görüntü

Banliyö Hattı Banliyö Tren Hattı Yürüyen Merdiven Tren Rayları Hızlı Tren 

-Havdan istasyonların ve tren hatlarının görüntüsü
-Röportaj
-Tren hattının kontrolleri yapılırken görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Halkalı-Gebze banliyö tren hattında sona gelindi- Hattın yıl sonunda açılması bekleniyor İSTANBUL

- Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Hat boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması beklenen hattın son durumu havadan görüntülendi. Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yıl sonuna kadar açılışının tamamlanması beklenen banliyö hattı ve hızlı ten entegrasyonu projesinin tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşımanı planlanıyor. Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.Tren hattı boyunca elektrik telleri ve raylarda son kontroller yapılıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. Yüzde 94'ü tamamlanan banliyö tren hattı havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İstasyonların inşaatının tamamlandığı ve ince işçiliğin devam ettiği gözüküyor. Görüntülerde ayrıca yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırıyor. Hattın bazı kısımlarının genişliği araçların kullandığı sahil yolundan bile geniş gözüküyor. Yolcuların kullanacağı istasyonların yürüyen merdivenlerinden, güvenlik kameralarına, yangın dolaplarından anons hoparlörlerine kadar birçok kısmın yapımı tamamlandığı da görülüyor. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. 5 yıl sonunda Halkalı-Gebze arasında bulunan büyük ölçüde tamamlanan hattın bu yıl 2018 yılı sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptığı açıklamada İstanbul banliyö tren hattının 2018 yılı sonunda hizmete açılacağını açıklamıştı. Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze´den Halkalı´ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy´den Bostancı´ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.
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