Yüzde 90 engelli olmasına rağmen İngilizce öğrenip, kitap yazdı

-Marş söylemesi,

-şiir okuması, yanınadaki yakınının okunanı kaleme alması,

-kitaplarını göstermesi,

-Tekerlekli sandalyede, kitapları,

-genel detay



( SİİRT -ÖZEL) SİİRT



- Siirt'te yüzde 90 bedensel engelli olmasına rağmen İngilizce öğrenip, kitap yazan ve marş besteleyerek azmiyle herkesi şaşırtan Abbas Karabulut, 2009'dan bu yana biri İngilizce 6'sı da şiir olmak üzere 12 kitap yazdı. Siirt Valiliği öncülüğünde Siirt Belediyesince 5.'si düzenlenen Kitap Fuarı'na bir yakınının yardımıyla katılarak açılan stantta kitaplarını tanıtan Karabulut, küçükken yanlış bir iğne sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı. Okumayı sonradan öğrendikten sonra kitap yazmaya başlayan Karabulut, bedensel engelli olduğu için düşüncelerini bir yakınının yardımı ile kaleme alıyor. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Karabulut, hayat hikayesini şöyle anlattı: "Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Hiç okula gitmediğim için okuma yazma bilmiyorum. Yüzde 80-90 bedensel engelliyim. Yıllar önce birine platonik aşka tutundum. Bu aşk ile kadına duyduğum sevgiyi şiire döktüm. Sonradan okuma yazma öğrendim. Bu aşk beni önce okumaya sonra yazma yönlendirdi. Aşk üzerine şiirler yazdım, vatan üzerine şiirler yazıyorum. Benim hayalim futbolcu olmaktı, ancak küçükken yanış bir iğne yüzünden bu hayalim yok oldu. Şuan biri İngilizce olmak üzere 12 kitabım var." Müzik ile de yakından ilgilenen Karabulut, bir futbol takımının marşını bestelediğini, kitaplarını aşk ve vatan sevgisi üzerine kaleme aldığını söyledi.



Manevi Değerlerimizi Koruma ve Yaşatma Derneği'ni kurarak engellileri bilgilendirdiklerini aktaran Karabulut, dernek kurmaktaki gayelerinin de manevi değerlere sahip çıkıp yaşatmak olduğunu aktardı.

