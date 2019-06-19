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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi

Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi

Çamlıca Kulesi drone

( İSTANBUL - ÖZEL)- Çamlıca Kulesi’nin beşinci büyük parçası monte edildi İSTANBUL


- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yüzde 85’inin tamamlandığını açıkladığı Çamlıca Kulesi’nde beşinci büyük parçanın montajı yapıldı. Montajı edilen parça ile kule tamamlandığında restoran ve seyir terası olarak hizmet vermesi bekleniyor. Kuledeki son durum ve monte edilen beşinci büyük parça ise havadan görüntülendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yüzde 85’inin tamamlandığını açıkladığı Çamlıca Kulesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çamlıca Kulesi’nde son olarak beşinci büyük parçanın da monte edilmesiyle çalışmaların bir kısmı geride kalmış oldu. Kulenin yapımı tamamlandığında, bu parçanın restoran ve seyir terası olarak hizmet vermesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kulede incelemelerde bulunan Bakan Turhan, yıl sonunda kuledeki test çalışmalarına başlanacağını; 2020 yılı ortalarında ise Çamlıca Tepesi’nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin büyük oranda kaldırılacağını söylemişti. Çamlıca Kulesi’nde montajı tamamlanan beşinci büyük parça drone ile havadan görüntülendi.
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