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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yüzde 100 ücretsiz, duyanlar inanamıyor İzle

Yüzde 100 ücretsiz, duyanlar inanamıyor İzle

Tokat OSB'de eğitim veren özel okul

Hastalık Bakanlık Mühendislik Öğrenciler Özel Okul 

-Okula kayıt yaptırmaya gelen veliler
-Bir veli ile röp
-Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Emre Uçkun, röp
-detay

( TOKAT -ÖZEL)- Tokat Organize Sanayi Bölgesinde açılan özel okula kayıt yaptıran öğrenciler,4 yıl boyunca yüzde 100 ücretsiz eğitim imkanı buluyor- Okul Müdür Yardımcısı Emre Uçkun: “Yüzde 100 devlet desteği ile öğrenci kayıtlarımız devam ediyor.” TOKAT

- Tokat Organize Sanayi Bölgesinde açılan özel okula kayıt yaptıran öğrenciler,4 yıl boyunca yüzde 100 ücretsiz eğitim imkanı buluyor. Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine OSB desteği veriyor. OSB desteğinde olan okullara kayıt yaptıran öğrenciler herhangi müracaatta bulunmadan, koşulsuz şartsız bu destekten faydalanabiliyor. OSB desteği alan öğrenciler 4 yıl boyunca yüzde 100 ücretsiz eğitim imkanına kavuşuyor. Milli Eğitim Bakanlığının OSB desteği kapsamında Tokat Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren kentin ilk Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci kayıtları devam ediyor. Okulda bulunan Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Kimya Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri alanlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler yüzde 100 eğitim desteği alarak 4 yıl boyunca özel okul imkanlarından faydalanabiliyor. 10. sınıftan itibaren iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan öğrenciler alanları üzerine işletmelerde stajlarını son sınıfta tamamlayarak “Teknisyen” unvanı ile mezun oluyor. Okulda eğitim gören öğrenciler dinamik eğitim anlayışla mesleki yeterliliğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel yönden gelişmiş bir şekilde mezun olabiliyor. Yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere gerekli akademik bilgi okulun dinamik kadrosu ile takviye kursları ve etütlerle ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca MTOK kontenjanları ile öğrenciler kendi alanlarındaki mühendislik programlarına avantajlı bir şekilde yerleştirilebiliyor. Yüzde 100 devlet desteği ile öğrenci alıyorlar Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Emre Uçkun, yüzde 100 devlet desteğiyle öğrenci kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

OSB desteği alan özel okulda bir çok bölüme ücretsiz kayıt imkanı sunduklarının ifade eden Uçkun, “Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Kimya Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri alanlarına kayıt aldığımız öğrencilere 4 yıl boyunca eğitim ücretini devletimiz karşılıyor. Müracaat yapılırken teşvik çıkacak mı, çıkamayacak mı? Şeklinde velilerimizin aklında kaygı oluşmasın, sistemimize kayıt olan bütün öğrencilerimiz için bakanlık bu desteği sağlamaktadır.” dedi.
Özel okula kayıt yaptırmak için gelen velilerin ücretsiz kayıt yapıldığını öğrendiklerinde şaşırdığını, inanmayanların dahi olduğunu ifade eden Uçkun, “Devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu politika mesleki ve teknik eğitimi geliştirmeye ve eğitim seviyesini daha da artırmaya binaen yapmış olduğu çalışma neticesinde ortaya çıkıyor. Okulumuzun ücretsiz olduğuna inanmayan velilerimize mevzuatı göstererek net bir bilgi verebiliyoruz. Özellikle, çocuğumun mühendis olmasını istiyorum, diyen velilerimiz için açık davetiye verebiliriz. Sınırlı kalan kontenjanlarımızı değerlendirebilirler” şeklinde konuştu.

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