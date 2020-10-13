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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Yüz yüze eğitime geçilmesiyle sahiller yabancı turistlere kaldı

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle sahiller yabancı turistlere kaldı

Konyaaltı sahili geniş plan detay

Hafta Sonu Yabancı Turist Yerli Turist Başkent Yüz Yüze 

-Fotoğraf çekinenler
-Denize girenler
-Güneşlenenler
-Sahilden detaylar

( ANTALYA )- Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte sahildeki yerli turistlerin azlığı dikkat çekti ANTALYA

- Antalya’nın dünyaca ünlü sahili rüzgarlı havayı aldırış etmeden denizin ve güneşin tadını çıkaran az sayıda yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz hafta ve hafta sonu yüzlerce tatilciyi ağırlayan sahilde, yüz yüze eğitimin ikinci aşamaya geçmesiyle birlikte yerli turistlerin azlığı dikkat çekti. Turizmin başkenti Antalya’da Ekim ayının ortasında olunmasına karşın tatilcilerin deniz keyfi devam ediyor. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 54, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak kaydedildi. Tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek saatteki hızı 10 kilometreye kadar çıkan rüzgarlı havaya karşın denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar da sahile yakın kısımdaki yeşillik alanlarda oturmayı tercih etti. Sahildeki yoğunluk bir önceki aylara nazaran düşerken, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte sahildeki yerli turistlerin azlığı dikkat çekti. (SM-
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