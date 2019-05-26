-Anne Bediye Mübarek'in konuşması

-Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu



( MALATYA -ÖZEL) Yüz nakli olan Suriyeli Ahmed’in "örümcek adam" hayali- Savaş mağduru 8 yaşındaki Ahmed, yeni yüzü ile birlikte örümcek adam kostümüne de kavuştu MALATYA



- Suriye’de yaşanan iç savaşta, rejim güçlerinin bombardımanında yüzü yanan ve kolunun birini kaybeden 8 yaşındaki Ahmed El Hasan, Malatya’da gerçekleştirilen nakil ile yeni yüzüne kavuştu. Malatya’da yeni yüzüne kavuşan Ahmed'in "Örümcek adam" kostümü de gerçek oldu. 2016 yılında Suriye’nin İdlip kentinde, Esed rejiminin bombardımanında 37 yaşındaki Bediye Mübarek, eşi ve 2 kız çocuğunu kaybetti. Savaş uçaklarının bombardımanında o dönem 6 yaşında olan oğlu Ahmet El Hasan’da ağır yaralandı. Yüzü yanan ve sol kolunu kaybeden küçük çocuğun, vücudunun birçok bölümünde ciddi yaralanmalar oluştu. Tedavi için Türkiye'ye getirilen Küçük Ahmed, Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Burada yanık tedavi ünitesinde uzun süre tedavi gören Ahmed’in bir kolu kesildi. Şuana kadar 16 ciddi ameliyat geçiren Ahmed’in yüzünün büyük bölümü ise parçalanmış halde bulunuyor. Bacaklarından alınan deri yüzüne nakledildi Plastik cerrahi ve ortopedi uzmanlarının birlikte yürüttüğü operasyon ile bacaklarından alınan deri, minik Ahmed’in yüzüne nakledildi. Halen uzun bir tedavi sürecinin beklediği Ahmed, yeni yüzü ve ailesi ile birlikte mutlu günler geçiriyor. Annesi ile birlikte hastane kampüsünde bulunan hasta konukevinde kalan Ahmed, küçük yaşı ve yaşadığı acılara rağmen halen çevresine gülücükler saçıyor. İftar yemeğinde örümcek adam hayalini anlattı Konukevinde günlük iftar yemeği veren Kızılay Malatya Şubesi görevlilerinin tanıştığı küçük Ahmet, hiç örümcek adamı çok sevdiğini ama hiç böyle bir kıyafeti olmadığını söyledi.



Suriyeli Ahmed'in talebi üzerine harekete geçen Kızılay görevlileri harekete geçerek, yüz nakli yapılan Küçük Ahmed'in, yıllardır hayali olan "Örümcek Adam" kostümünü aldı. Bayram öncesinde hayali gerçek oldu Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Ahmed’in hem çok giymek istediği kostümü hem de yeni bayramlık giysiler alarak konukevine götürdü. Sol kolu olmayan ve vücudunda savaşın korkunç izlerini taşıyan Ahmed’in o çok hayal ettiği örümcek adam kostümünü giyerek dolaşması görülmeye değerdi. Savaş mağduru anneden teşekkür Suriye'deki iç savaşta eşi ve 2 kızını kaybeden acılı anne Bediye Mübarek, biri kız 3 çocuğunun da halen daha Suriye'de bulunduğunu söyledi.



Oğlunun tamamen iyileşebilmesi için Türkiye'de bulunduğunu belirten acılı anne, 2016 yılının sonlarına doğru yaşadıkları korkunç saldırının ardından Suriye'den ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Saldırıda ağır yaralanan oğlunun tedavisi için Türkiye'ye getirildiklerini söyleyen anne Bediye Mübarek, acılarını hafifleten tek şeyin ise hem hastanede hem de yaşadıkları yerde kendisine ve çocuklarına gösterilen ilgi ve destek olduğunu kaydetti.

Mübarek, oğlunun sağlığına tekrar kavuşması için umutla beklediklerini de vurgulayarak, kendilerine yardım eden başta Türk Devleti olmak üzere herkese teşekkür etti "Küçük Ahmed, artık Kızılay gönüllüsü" Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise Ahmed’in artık bir Kızılay gönüllüsü olduğunu ifade ederek, “İftar programlarımızda gönüllü olarak çalışan genç Kızılay üyeleri Ahmed’e bayramda ne alalım diyor sormuşlar, oda bana örümcek adam kostümü alın deyince konu bana iletildi. Bizde Ahmed’in bu mübarek Ramazan ayında yüzünü güldürmek için istediği elbiseyi ve bayramlık takım elbisesini alarak kendisine teslim ettik. Bu ay yetimlerin yüzünü güldürme ayı, bizlerde Kızılay olarak Ahmed gibi yetimlerimizin yüzünü güldürünce çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.



