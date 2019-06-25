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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yuvasından düşen yavru karga kediye böyle yem oldu

Yuvasından düşen yavru karga kediye böyle yem oldu

Tokat’ta kedinin kaptığı yavru karga ile kaçması

Kamera Saldırı 

-Kargaların yavru kargayı kurtarmak için kediye saldırması
-Kedinin araçların altına gizlenerek kaçması
-Bir aracın altında kısa süre bekleyen kedinin hızla kaçması
-Kargaların takip ederek yaptıkları hamleler
-Kedinin bir bahçeye girmesi
-Savaş Kalkan, röp

( TOKAT - ÖZEL)-Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar TOKAT

- Kargaların, yuvasından düşen karga yavrusunu kedinin ağzından kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı. Tokat'ta ağaçtaki yuvasından düşen bir karga yavrusu yerde bulunan bir kedinin avı oldu. Yavru kargayı kediden kurtarmak isteyen diğer kargalar, kediye saldırdı. Ağzına aldığı yavru karga ile kaçmaya başlayan kedi ile yavru kargayı kurtarmak isteyen kargaların ilginç mücadelesi kameralara yansıdı. Ağzındaki yavru ile otomobillerin altına girip kargaların saldırısından korunan kedi, bir süre sonra kaçıp uzaklaşmayı başardı. Yetişkir kargaların yavru kargayı kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı. Önce av olan yavru karga ardından kediye yem oldu. O anlara tanıklık eden Savaş Kalkan, kargaların yavru kargayı kedinin ağzından kurtarma için çok çaba gösterdiğini ama başarılı olamadığını söyledi.

Zeki olma özellikleri ile tanına kargaların yavrularına sahip çıkma içgüdüsü ile hareket ettiğini ifade eden Kalkan, kargaların yavru kargayı kediden kurtaramadığına üzüldüğünü dile getirdi.
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