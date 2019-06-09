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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Yuvasından düşen yavru baykuşa anne şefkati Haberi

- Yuvasından düşen yavru baykuşa anne şefkati Haberi

Baykuşun beslenmesi

Güzergah Bild Sparta Salacak Hayvan 

-Baykuştan detaylar
-Arife Yanık'ın baykuşla ilgilenmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Isparta’da yuvasından düşen yavru baykuş, Antalya’ya getirilerek hayvansever tarafından tedavi altına alındı. Isparta’da yuvasından düşen yavru baykuşu fark eden bir vatandaş, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık’ı arayarak durumu bildirdi. Çevre güzergahta annesine rastlanılmayan baykuş, vatandaş tarafından Antalya’ya getirilerek Arife Yanık’a teslim edildi. Baykuşa bir anne şefkati göstererek onu elleriyle besleyen Yanık, kuşun sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak baykuşu büyüteceklerini belirten Yanık, ardından doğaya salacaklarını ifade etti.
(SM-
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