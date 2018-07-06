Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Yuvasından düşen leyleğe itfaiye ekipleri seferber oldu - ADIYAMAN

Yuvasından düşen leyleğe itfaiye ekipleri seferber oldu - ADIYAMAN

- İtfaiye ekipleri tarafından leyleğin yerden alınması - Çocukların yavru leyleği sevmesi - Genel ve detay görüntüler - Leyleğin tekrar yuvasına konulması - İtfaiye eri Ferhat Yılanlı ve vatandaş Sait Çelik'in konuşmalarıYuvasından düşen yavru leylek için itfaiye seferber olduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince tekrar yuvasına bırakıldı.Merkeze bağlı Yüzüncüyıl köyünde elektrik direğinin üzerinde yuvası bulunan yavru leyleğin düştüğünü farkeden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Leyleğin yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra elektrikleri kesen ekipler, itfaiye merdivenini kullanarak leyleği tekrar yuvasına yerleştirdi.Bu sırada köyde bulunan çocuklar da leyleğin başından biran olsun ayrılmadı.İtfaiye eri Ferhat Yılanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Yüzüncüyıl köyündeki vatandaşlar tarafından kendilerine bir ihbar geldiğini belirterek, "Yuvasından düşen leyleği, yuvasına yerleştirdik. Durumu gayet iyi. Herhangi bir kanama ya da yarası yok." dedi.
Köyde yaşayan Sait Çelik ise yaklaşık 25 yıldır elektrik direğinin üzerinde leylek yuvasının bulunduğunu söyledi.

Yavru Leylek İtfaiye Merdiveni Elektrik Direği Leylek Yuvası Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı