Yuvasından düşen leyleğe itfaiye ekipleri seferber oldu - ADIYAMAN
- İtfaiye ekipleri tarafından leyleğin yerden alınması - Çocukların yavru leyleği sevmesi - Genel ve detay görüntüler - Leyleğin tekrar yuvasına konulması - İtfaiye eri Ferhat Yılanlı ve vatandaş Sait Çelik'in konuşmalarıYuvasından düşen yavru leylek için itfaiye seferber olduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince tekrar yuvasına bırakıldı.Merkeze bağlı Yüzüncüyıl köyünde elektrik direğinin üzerinde yuvası bulunan yavru leyleğin düştüğünü farkeden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Leyleğin yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra elektrikleri kesen ekipler, itfaiye merdivenini kullanarak leyleği tekrar yuvasına yerleştirdi.Bu sırada köyde bulunan çocuklar da leyleğin başından biran olsun ayrılmadı.İtfaiye eri Ferhat Yılanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Yüzüncüyıl köyündeki vatandaşlar tarafından kendilerine bir ihbar geldiğini belirterek, "Yuvasından düşen leyleği, yuvasına yerleştirdik. Durumu gayet iyi. Herhangi bir kanama ya da yarası yok." dedi. Köyde yaşayan Sait Çelik ise yaklaşık 25 yıldır elektrik direğinin üzerinde leylek yuvasının bulunduğunu söyledi.