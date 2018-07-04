Yuvasından düşen karga yavrusunu itfaiye kurtardı - ZONGULDAK
- Genel detaylar - Esnafla röportajYuvasından düşen karga yavrusunu itfaiye kurtardıZONGULDAK (AA) - Çaycuma ilçesinde 30 metre yüksekteki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.İlçe merkezindeki öğretmenevi önünde bulunan çınar ağaçlarından karga sesi yükseldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Alana gelen ekipler, 30 metre yükseklikten düşen iki karga yavrusundan birini kurtararak yuvasına koydu, diğer yavru ise telef oldu.Kurtardığı karga yavrusunu yuvasına yerleştiren itfaiye eri Yakup Kabuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı olayın bir gün önce de yaşandığını söyledi.
Yavru karganın yine aynı yuvadan düştüğünü ifade eden Kabuk, "Biz geldiğimizde birinin bacağı kırıktı. Belediyenin veterinerini aradık ama o gelinceye kadar hayvan telef oldu. Kurtarmak için su falan verdik ama kurtaramadık. Diğeri iyi durumdaydı, onu yuvasına yerleştirdik." dedi.