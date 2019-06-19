Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntüledi Haberi

Yuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntüledi Haberi

Vatandaşların dere yatağından çektiği görüntü

Yağmurlu Sel Felaketi Felaket Cep Telefonu Dere Yatağı 

-Vatandaşların sel nedeniyle kapanan köy yolunda çektiği görüntü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de dün etkili olan yoğun yağış sonrasında Yuvalı köyünde yaşanan sel felaketi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Dün öğleden sonra etkili olan yağmurlu hava şehrin büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonrasında ise Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı köyünde sel felaketi yaşandı. Yaşanan felaketi vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. Dere yatağındaki görüntüleri kayda alan vatandaşlar, "Rabbim afatından esirge yarabbi" diyerek korkularını dile getirmeye çalıştı. Su taşkınları nedeniyle köy yolu da ulaşıma kapandı. O anlar yine vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı. (AÖ-
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı