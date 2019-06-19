Yuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntüledi

-Vatandaşların sel nedeniyle kapanan köy yolunda çektiği görüntü



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de dün etkili olan yoğun yağış sonrasında Yuvalı köyünde yaşanan sel felaketi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Dün öğleden sonra etkili olan yağmurlu hava şehrin büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonrasında ise Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı köyünde sel felaketi yaşandı. Yaşanan felaketi vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. Dere yatağındaki görüntüleri kayda alan vatandaşlar, "Rabbim afatından esirge yarabbi" diyerek korkularını dile getirmeye çalıştı. Su taşkınları nedeniyle köy yolu da ulaşıma kapandı. O anlar yine vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı. (AÖ-

