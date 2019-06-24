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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yuvalarından düşen yavru leylekleri ekipler kurtardı Haberi

Yuvalarından düşen yavru leylekleri ekipler kurtardı Haberi

-Leyleklerin yuvaya geri bırakılması

Yavru Leylek Elektrik Direği Leylek Yuvası Irak 

--Leyleklerden detay

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan’da elektrik direğindeki yuvalarından düşen leylekler, Aras Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanlarınca yuvalarına geri bırakıldı. Erzincan'ın Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli mahallesindeki bir elektrik direğinde bulunan leylek yavrularının yere düştüğünü fark eden Mehmet Fırat isimli bir vatandaş, leyleklerin bakımını yaparak, onlara su ve yiyecek verdi. Ardından Aras Elektrik Dağıtım Şirketini arayan Fırat, yavruların yuvalarına geri konulması için ekiplerden yardım talep etti. Kısa sürede mahalleye ulaşan ekipler ise yavruları dikkatle düştüğü yerden alarak, yuvalarına geri bıraktı. Leyleklere düştüğünü ilk fark eden mahalle sakini Mehmet Fırat isimli vatandaş, leylek yuvasının 2004 yılından beri elektrik direğinde olduğunu belirterek, her sezon leyleğin yuvaya 2-3 adet yavru yaptığını dile getirdi. Fırat konuşmasında; “Sabah kalktığımda yavrular yuvasında idi. Kahvaltıya giderken elimi yüzümü yıkadıktan sonra baktım ki ikisi yerde. Daha sonra yavruların bakımını yaptırdık. Yıkadık. Suyunu ekmeğini verdik. Fakat yuvasından nasıl düştüğünü görmedik. “diye konuştu.

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