Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yuvalarından düşen leylek yavrularına şefkat eli - ERZİNCAN Haberi

Yuvalarından düşen leylek yavrularına şefkat eli - ERZİNCAN Haberi

- Leylek yuvasından genel ve detay drone görüntüsü - Yavru leyleklerin tedavisini yaparken detay görüntüler - Yavru leyleklerin ARAS Edaş'a ait vinçle yuvaya konulmaları - Köylü Mehmet Fırat röportaj ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Mertekli köyünde bir vatandaşın bulduğu 3 leylek yavrusu, düştükleri aydınlatma direğindeki yuvalarına, elektrik arıza ekiplerince vinç yardımıyla konuldu.Mertekli köyünde 15 yıldır düzenli olarak aydınlatma direğindeki yuvalarına gelen leyleklerin 3 yavrusu, buradan düşerek yaralandı.Leylek yavrularını gören Mehmet Fırat, bakımını yapıp bir süre beslediği kuşların tekrar yuvalarına yerleştirilmesi için Aras Elektrik Dağıtım AŞ görevlilerinden yardım istedi.Köye gelen görevliler, vinç yardımıyla yavruları yuvalarına bıraktı.Mehmet Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "köyün simgesi" haline gelen leylekleri çok sevdiklerini söyledi.

Leyleklerin her sene ilkbaharda köye gelip sonbaharda gittiğini anlatan Fırat, "Leylekler 2004'ten beri düzenli şekilde evimizin önünde bulunan elektrik direğindeki yuvalarına geliyor, onlara çok alıştık." dedi.
Yaralarını temizlediği leylekleri ekmekle beslediğini anlatan Fırat, yavru leyleklerin, doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmesi için tekrar yuvalarına bırakıldığını dile getirdi.

Yavru Leylek Elektrik Direği Muhabir Sonbahar Aydınlatma Direği 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı