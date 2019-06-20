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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yuvadan düşen yavru serçeler için seferber oldular

Yuvadan düşen yavru serçeler için seferber oldular

Yerdeki kuşlar

Genç Kız Harekete Geç Yardım Talebi Irak 

-Bir genç kızın kuşu eline alması ve tedavisini yapması
-Olay yerine gelen itfaiye ekibi
-İtfaiye aracına çıkan genç kız
-Yuvaya yerleştirilen serçe kuşu

( HAKKARİ - ÖZEL) HAKKARİ

- Hakkari’de yuvadan düşen yavru serçelerden biri ölürken diğeri ise güvenli bir şekilde tekrar yuvaya bırakıldı. Bulvar Caddesi’nde 5 katlı bir binanın çatısındaki yuvadan kaldırıma düşen yavru serçeler, bir vatandaş tarafından fark edildi. Hakkari Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Metin Kazandıoğlu ve çocukları, kaldırıma düşen yavru kuşlar için hemen harekete geçti. Kazandıoğlu; itfaiye ve veteriner ekiplerine haber vererek yardım talebinde bulundu. Zamanında olay yerine gelen ekipler, yaralı kuşlara hemen müdahale etti. 1 yavru kurtarılırken bir yavru ise öldü. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle yavru serçeyi yuvasına bırakmayı başardı. Ekipler ve toplanan vatandaşlar, büyük bir duyarlılık örneği gösteren Kazandıoğlu ve diğer kişilere teşekkür etti.
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