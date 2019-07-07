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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yuvadan düşen yavru leylek yerine bırakıldı

Yuvadan düşen yavru leylek yerine bırakıldı

Leyleğin beslenmesi ve su içirilmesinden detay

Yavru Leylek İtfaiye Aracı Bild Kubbe Irak 

-İtfaiyenin gelişi
-İtfaiyenin kubbeye leyleği bırakması
-Vatandaş Ramazan Erten röportaj
-İtfaiyeci Metin Ekici röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Kızılağaç beldesinde cami kubbesindeki yuvasında aşağı düşen yavru leylek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yeniden yerine bırakıldı. Merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde yuvadan düşen leyleğe vatandaşlar sahip çıktı. 2 gün leyleği besleyen belde sakinleri, durumu itfaiye ekibine bildirdi. Beldedeki itfaiye aracının yangın merdiveni kubbeye ulaşamayınca devreye Muş Belediyesi İtfaiye ekipleri girdi. Kent merkezinden beldeye gelen itfaiye ekibi, yavru leyleği, merdivenli itfaiye aracıyla yuvaya bıraktı. Leyleğin cami kubbesindeki yuvadan düştüğünü ve kendisinin leyleğe sahip çıktığını ifade eden belde sakinlerinden Ramazan Erten, “Leylek camiden düşmüştü. Bende itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekipleri geldi. Şu anda leyleğin sağlık durumu iyi. Karnını doyurup, suyunu içirdik.” dedi.
İtfaiye ekibinde Metin Ekinci, leyleği ailesi ile buluşturdukları için mutlu olduğunu ifade ederek, leyleğe sahip çıkan duyarlı davranışlara teşekkür etti.
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