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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yuva yapan kumruya şemsiyeli yardım

Yuva yapan kumruya şemsiyeli yardım

Ödemiş'in en hareketli kavşağında trafik ışığına yuva yapan kumru

Trafik Işığı Gayrimenkul Trafik Lambası Kışla Hayvan 

-Kumru yuvası için yerleştirilen şemsiye
-Yuvayı koruyan şemsiyeli düzeneği hazırlayan Cihan Akman

( İZMİR ) İZMİR

- Hayvansever İzmir Ödemiş halkı, kavurucu sıcaklara karşı trafik ışıklarına yuva yapan kumruları koruma altına devam ediyor. Geçen yıl Ulus Meydanı’ndaki kavşakta bulunan trafik ışığına yuva yapan kumrular için şemsiye konulmasının ardından bu yıl da bir başka bir hayvansever, Mezarbaşı Kavşağı'ndaki kumruları sahipsiz bırakmadı. Ödemiş’te kumrular yuva yapmak için trafik ışıklarını tercih ederken vatandaşlar da kumruları güneşten korumak için adeta seferber oluyor. Yüzyıllar önce Yeni Camii civarındaki leyleklerin beslenmesi için senelik yüz kuruş verilen Mürselli İbrahim Ağa Vakfı’na ev sahipliği yapan, Büyük Camii’nin duvarlarında kuşlar için köşklerin bulunduğu Ödemiş’te sevimli dostlara sahip çıkılmaya devam ediliyor. Kumrular bu kez Mezarbaşı’nı yuva olarak seçtiler Geçen yıl 30 Ağustos töreni için geldiği Ödemiş’te Ulus Meydanı Atatürk Caddesi’ndeki trafik ışığına yuva yapan kumruları güneşten korumak üzere şemsiye alıp kendi imkanlarıyla direğe tırmanarak şemsiyeyi direğe yerleştiren hayvansever Erol Yörük’ün davranışı herkese örnek oldu. Ulusal basında da geniş yankı uyandıran ve uzun süre konuşulan bu duyarlılığın bir örneği bu kez Mezarbaşı kavşağında yaşandı. İlçenin en hareketli kavşağında bulunan trafik ışığına yuva yapan kumru için yakındaki bir esnaf kendi imkanlarıyla direğin üzerine şemsiye yerleştirdi. Trafik ışıklarında bekleyen sürücülerin ve yayaların meraklı bakışları arasında ip ve bant yardımıyla şemsiyeyi direğe monte eden gayrimenkul uzmanı Cihan Akman’ın bu davranışı takdir topladı. “Hayvanlarımız bizlere emanet” Bir hayvansever olarak güneşin altında kalan kuşlara kayıtsız kalamadığını söyleyen Cihan Akman, “İyi kötü kendi çapımda hayvan besliyorum. Kuşlarım, kaplumbağalarım ve köpeğim var. Burada işletmemizi açmak için hazırlık yaparken bir hafta önce kuşların trafik lambasına yuva yapmaya çalıştığını fark ettim. Bakıma muhtaç çok sayıda hayvanımız var. Bu hayvanlarımız bizlere emanet. Duyarlı şekilde yaklaşıp onlara en iyi şekilde hizmet vermek arzusuyla kumrularımızı sıcaktan koruma amaçlı kendi imkanlarımla bir çalışma yaptım. Umarım Ödemişli ailelerimiz, eşimiz dostumuz da buna iyimser yaklaşarak böyle örnekleri artırırlar. Bu sıcaklarda bir kap su bile hayvanlarımız için çok önemli. Umarım vesile olmuşuzdur. Daha önce Ulus Meydanı’nda direğin üzerindeki yuvanın korunmasından etkilenmiştim. Ben de elimdeki imkanlarla müdahale ettim” dedi.

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