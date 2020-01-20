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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yusufeli Barajı’nda son 100 metre Haberi

Yusufeli Barajı’nda son 100 metre Haberi

Barajın drone arşivi

(ARTVİN)- Türkiye’nin en yükseğinde son düzlüğe girildi ARTVİN

Küplü Milyon Kilovatsaat Rekor Elektrik Enerjisi Demirli 


- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı’nın 175 metre yüksekliğe ulaştığını ifade ederek, 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı’na ilişkin konuştu.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesinde şu an itibariyle baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli “Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 72’lik fiziki gerçekleşme sağlandı” dedi.
Gövde beton dökümünde rekor Yusufeli Barajı’nın 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacağını belirten Bakan Pakdemirli “18 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 2 milyon 300 bin metreküplük kısmı dökülerek yaklaşık yüzde 58 gerçekleşme sağlandı ve bu kategoride bir rekora imza atıldı. Yapılan programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor” değerlendirmesinde bulundu. 650 bin kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Bakan Pakdemirli “Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 200 milyon lira katkıda bulunacak” açıklamasını yaptı. Kendisini 7 senede amorti edecek Bakan Pakdemirli, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendisini 7 senede amorti etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.
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